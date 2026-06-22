Porno yayın yönetmeninden Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret

Kamuoyunda yaygın olarak kullanılan “Türk Milleti gariptir / Her bir lâfı kaldırmaz" diye başlayan ve sonrasında Türk milletine de hakaret içerikli ifadelerle devam eden şiirimsi anlatıma gönderme yapan Mehmet Yakup Yılmaz, etik kurallara uygun yayın yapma sözü veren fondaş T24 internet sitesinde dün "Kılıçdaroğlu gariptir, her lafı kaldırmaz!" başlığı ile bir yazı kaleme aldı.

"Bana eski bir halk deyişini hatırlattı; terbiye seviyesini bir tık yükselterek yazayım: İnsanoğlu gariptir her lafı kaldırmaz, inek dersin kızar da sağarsın aldırmaz!" diyerek, küfürlü şiirimsi anlatımıyla açık açık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima eden küfürcü Yakup Yılmaz'ın yazısına, okurlarından bile tepki geldi..

Solcuların menfaat için kendi adamlarını bile nasıl sattıkları bir kez daha gün yüzüne çıktı.