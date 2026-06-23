  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’den iğrenç iddiaya cevap! DEM Parti'den 'çıplak arama' palavrası Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti Cinayet 13 yıl sonra aydınlandı: Ağrı’da 5 tutuklama CHP’de sıcak gelişme! Kurultay için tarih açıklandı Ali Mahir hukuka ve demokratik düzene meydan okudu! Tahran’dan füze iddialarına sert yalanlama! Masada füze yok, pazarlık iddiaları tamamen asılsız! Rüzgar ters esince mi yazacaksınız? ‘En az 100 bin avro isteyelim başkanım’ Mahalli idareler için dikkat çeken çağrı: “Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç var” Mühimmat deposunda patlama: Can kayıplarımız var İran duyurdu: Böyle bir zorunluluğumuz yok
Ekonomi New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 51.666,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,44 azalışla 7.365,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 kayıpla 25.587,04 puana indi.

Teknoloji hisselerindeki satış dalgasının sürmesiyle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, piyasalarda ikinci çeyreğin başlarında Orta Doğu'daki ateşkes sonrasında yaşanan güçlü yükselişin ardından yapay zeka bağlantılı hisselerdeki aşırı değerlemelere ilişkin kaygıların yeniden gündeme geldiğini belirtti.

 

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki şahin politika mesajlarını anımsatan analistler, Fed'in olası faiz artırımlarına ve şirketlerin borçlanma yoluyla finanse ettiği yapay zeka harcamalarının geri dönüşüne yönelik endişelerin de risk algısının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

SpaceX'in dün ilk teminatsız kıdemli tahvil satışını duyurması da yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde borçlanma ve nakit ihtiyacı baskısının oluşabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Dün yüzde 16 azalışla en kötü günlük performansını kaydeden şirketin hisseleri, bugün ise yüzde 1 yükseldi.

Alphabet'in hisseleri yüzde 1, Nvidia'nın hisseleri yüzde 4, Advanced Micro Devices ile Intel'in hisseleri yüzde 6, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 9 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının nükleer programına yapılacak üst düzey denetlemelere "tam ve eksiksiz razı olduğunu" vurguladı.

İran tarafının buna razı olmadığı bir senaryoda müzakerelerin bitmiş olacağını belirten Trump, "İran'ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

 

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 55,7 ile 49 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü PMI haziranda 51,3 ile 4 ayın, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da 52,2 ile 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu
İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Dünya

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!
Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!

Gündem

Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!

İbre tersine döndü! İran ekonomisinde mutabakat coşkusu
İbre tersine döndü! İran ekonomisinde mutabakat coşkusu

Dünya

İbre tersine döndü! İran ekonomisinde mutabakat coşkusu

İran savaşı geride ne bıraktı? Pentagon ve ekonomi için zor tablo
İran savaşı geride ne bıraktı? Pentagon ve ekonomi için zor tablo

Dünya

İran savaşı geride ne bıraktı? Pentagon ve ekonomi için zor tablo

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23