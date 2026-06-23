CHP’de enformasyon savaşları! Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Balbay’ı yalanladı!

Son olarak Sözcü TV’ye çıkan CHP eski milletvekili Mustafa Balbay: “TRT kaynaklarından, Kemal Bey'in canlı yayında AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı rencide edecek bir cümle kullanmayacağı garantisinin TRT'ye verildiğini öğrendim. İlk yayınları o şekilde yapmışlar” iddiasında bulundu.

“KILIÇDAROĞLU TRT YAYININA EN SON 2023 SEÇİMLERİNDE ÇIKTI”

Balbay’ı sosyal medya hesabından yalanlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, “İddianın gerçek olmadığı gibi, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu TRT yayınına en son 2023 seçimlerinde yasal olarak zorunlu olan yayına çıktı ve ‘Erdoğan canlı yayında benim karşıma çıkamaz’ dedi. Ondan önceki katıldığı yayın ise 2016 yılındaydı” ifadelerini kullandı.