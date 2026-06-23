Kayseri’nin gizli rotası görenleri büyülüyor! Sarp dağların arasında saklı cennet

Aladağlar ile Yedigöller arasında bir geçiş noktası oluşturan Hacer Ormanları, 2 bin 200 metre yükseklikte, dik kanyon duvarları arasına sıkışmış gizli ekosistemiyle dikkati çekiyor. Bölge, yaban hayatı, temiz havası, kar suları, manzarası, dağları ve doğal yürüyüş rotalarıyla doğaseverler tarafından tercih ediliyor. Toros göknarı, karaçam, sedir ve ardıç ağaçları ile yaban keçisi ve kaya kartalı gibi hayvanlara ev sahipliği yapan bölge, ziyaretçilere şehrin stresinden uzak, doğal bir ortamda güzel vakit geçirme imkanı sunuyor. Dik yamaçların ortasında, ormanın içinde ve kuş sesleri eşliğinde yürüyüş, dağcılık ve kamp gibi faaliyetler yapan doğaseverler, burada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dağcılar için yaptırılan taş ve ağaç evlerde ziyaretçiler de dinlenme imkanı buluyor.