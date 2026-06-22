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Yerel O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı
Yerel

O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı

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O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Küçük Süvengeler Mahallesi’nde ekili araziler su altında kaldı.

Kayseri’de öğleden sonra bastıran sağanak, kısa sürede sele dönerek tarım arazilerini vurdu.

 

Tomarza’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Küçük Süvengeler Mahallesi’nde yaşanan selde ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

İlçeye bağlı Kesir Mahallesi’nde de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu mahalleyi beyaza bürüdü.

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