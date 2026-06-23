Terör sevicilerin elindeki belediyede emekçi kıyımı! DEM'li Bağlar Belediyesi'nde işçilere ekmek yerine tehdit ve şantaj!

Uzun süredir maaşları kuşa döndürülen ve toplu sözleşmeden doğan en temel hakları bile ödenmeyen işçilerin mücadelesi basına sızınca, DEM'li yönetim sinsi bir planı devreye soktu. İşçileri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sezai Karakoç Kongre Merkezi'nde zorla toplayan sözde yönetim, daha önce yapılan maaş zammını tamamen geri çektiğini utanmadan ilan etti. Maaşları komik bir rakam olan 60 bin TL'ye sabitlemeyi teklif eden ve işçilere kölelik dayatan bu zihniyete emekçiler geçit vermedi.

İşçiler,"2.5 yıldır maaşlarımız eksik ödeniyor. Toplu sözleşmeden kaynaklanan sosyal haklarımız ödenmiyor. Hakkımızı aradığımız için işten atmakla tehdit ediyorlar." diye konuşarak yetkililerden destek istedi.

Dem Partili belediyelerdeki işçi kıyımlarına şimdi de tehdit ve şantaj eklendi.

Hakların isteyen işçiler işten çıkarılmakla tehdit edildi.

Skandalın yaşandığı yer maaş kesintileriyle gündemden düşmeyen Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi.

Uzun süredir maaşları eksik ödenen ve sosyal hakları ödenmeyen işçiler haklarını aramak için mücadele başlattı. Maaş skandalı yerel basına düştü. Haberler üzerine işçileri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sezai Karakoç Kongre Merkezinde toplayan belediye yönetimi yaptığı maaş zammını geri çektiğini bildirdi, maaşları 60 bin TL'ye sabitlemeyi teklif etti.

Şok etkisi yaratan teklifi kabul etmeyen işçiler, belediye yönetimine ve yetkili olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına tepki gösterdi. İddiaya göre bu haklı tepki üzerine belediye yönetimi "500 kişilik liste hazırladık. Teklifi kabul etmeyen ve şartlarımıza karşı geleni işten çıkaracağız Neler yapacağımızı göreceksiniz" diyerek tehditler savurdu.

İşçiler ile yönetim arasında sert tartışmalar yaşandı.

İşçiler, Eşbaşkanlar Siraç Çelik ve Leyla Ayaz ile Eşbaşkan Yardımcıları Reşat Yücel ve Jiyan Aslan'ı yuhladı.

Olaylı toplantının ardında bu kez haklarını arayan işçilere yönelik mobing ve baskılar baş gösterdi.

Çok zor durumda olduklarını belirten işçiler,tehdit ve şantaj olayını yargıya taşıdı. Bir grup işçi cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Belediye yönetimine ve yetkili olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına tepki gösteren işçiler,"2,5 yıldır hiçbir hakkımız ödenmiyor. Hakkımızı arayınca da işten atmakla tehdit ediyorlar. Borç batağına giren arkadaşlarımız var. Alın terimizin karşılığını istemek suç mu? Ama bunlara göre suç. Yetkililerden yatırdım istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.