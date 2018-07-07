'Fırıldak Sabo' İnce'yle Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı, ikisini de yerden yere vurdu!
Aydınlık'ın "Fırıldak Sabo"su CHP'ye verdi veriştirdi... İnce ile Kılıçdaroğlu'nu kıyaslayan Sabahattin Önkibar, CHP'lileri kızdıracak bir yazı kaleme aldı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25
"Fırıldak Sabo" ismiyle bilinen Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı. İşte Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü:
"- İkisi de NATO’cu ve Amerikancı.
- İkisi de AB’ci, IMF’ci ve serbest piyasacı.
- İkisi de HDP’ye göz kırpıyor.
- İkisi de Avrasya’yı adeta öcü gibi görüyor.
- İkisinde de Atatürk sadece ambalaj.
- Muharrem İnce’ye Fikri Sağlar gibiler, Kılıçdaroğlu’na Tuncay Özkan gibiler yakın.
- İnce FETÖ konusunda Kılıçdaroğlu’ndan biraz daha iyi.
-Aralarındaki fark, yaşları ve İnce’nin iyi konuşması. (...)"
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