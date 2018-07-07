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'Fırıldak Sabo' İnce'yle Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı, ikisini de yerden yere vurdu!

Aydınlık'ın "Fırıldak Sabo"su CHP'ye verdi veriştirdi... İnce ile Kılıçdaroğlu'nu kıyaslayan Sabahattin Önkibar, CHP'lileri kızdıracak bir yazı kaleme aldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25
'Fırıldak Sabo' İnce'yle Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı, ikisini de yerden yere vurdu!

"Fırıldak Sabo" ismiyle bilinen Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı. İşte Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü: 

"- İkisi de NATO’cu ve Amerikancı.

- İkisi de AB’ci, IMF’ci ve serbest piyasacı.

- İkisi de HDP’ye göz kırpıyor.

- İkisi de Avrasya’yı adeta öcü gibi görüyor.

- İkisinde de Atatürk sadece ambalaj.

- Muharrem İnce’ye Fikri Sağlar gibiler, Kılıçdaroğlu’na Tuncay Özkan gibiler yakın.

- İnce FETÖ konusunda Kılıçdaroğlu’ndan biraz daha iyi.

-Aralarındaki fark, yaşları ve İnce’nin iyi konuşması. (...)"

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25
  1. Sabahattin Önkibar
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Aydınlık

YORUM YAZ

  • melih53melih5320 dk önce
    sahi neden kılıçdaroğlu ve ekibi bırakmamak için bu kadar direnç gösteriyor.o çabayı seçimde harcasalardı bi % 5 falan fazla oy alabilirlerdi..birde ince biliyorki gelse bile belediye saeçimlerini alamayacak..çok büyük bir fırsatı kaçırdı..o akşam ortadan yok oldu.milyonlarca insan telaş içinde internetteki yalan asparagas haberlerle sarsıldı..sahi ince o akşam neredeydi .lüks otelin bilmem kaçıncı katında seçim izlemesi yapıyorlarmış...önümüzdeki dönem lideri olma avantajını kaçırdı ince..o halk artık ona güvenmez..yeni bir lider çıkarmı zor...bu yönetimdeki grubdan halkla birleşik barışık bir lider yok ne yazıkki...o zaman bu kavga niye..chp deki.**??işbank yönetimi olabilirmi.****??hele kılıçdaroğlunun döneminde iştirakleri izleyin****saf saf soruyorlar tüm internette 8 seçim kaybetti neden bırakıp gitmiyor...*???saf saf.**soruyorlar işte...borsaya bakın.****
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