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Firavun Sisi, anayasayı da ortadan kaldırıyor! Baradey'den sert tepki

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır'daki anayasa değişikliği teklifinin, 25 Ocak devrimi öncesine dönüş anlamına geldiğini belirtti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 01:24
Firavun Sisi, anayasayı da ortadan kaldırıyor! Baradey'den sert tepki

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır'daki anayasa değişikliği teklifinin, 25 Ocak devrimi öncesine dönüş anlamına geldiğini belirtti.

Baradey, Mısır parlamentosunda çoğunluğu oluşturan "Mısır'a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdulhadi el-Kasabi'nin sunduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mısırlıların, cumhurbaşkanının, demokratik sistemle çelişen ve sonsuza kadar yönetimde kalmasını sağlayan yetkilerle donatıldığı (Hüsnü Mübarek) bir rejime karşı devrim yaptığını hatırlatan Baradey, "Anayasa değişikliği, özgürlüğünü kazanmak için devrim yapmış bir halkı aşağılamak ve 25 Ocak devrimi öncesine geri dönmektir." ifadesine yer verdi.

Mısır makamlarından Baradey'in açıklamalarına henüz cevap gelmedi.

2014 yılında kabul edilen anayasada bu zamana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Mısır anayasasına göre değişiklik talebinin kabulü için 596 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda en az 120 imza gerekiyor. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin onayının ardından halka gidilerek referandum yapılması gerekiyor.

Yeni değişikliğin, 25 Ocak Devrimi'nden sonra işlevi olmadığı için kapatılan parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin tekrar kurulması ve cumhurbaşkanının görev süresinin 6 yıla çıkarılması gibi maddeleri içerdiği ifade ediliyor.

Daha önce Sisi yönetimine yakın bazı gruplar, cumhurbaşkanının görev süresinin 3 döneme çıkarılması için girişimlerde bulunmuş ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmışlardı.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 01:24
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