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Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan YPG'li teröristlere ÖSO tokadı: 3 şehit!

YPG/PKK'lı teröristler, dün gece Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen bölgelerdeki muhaliflerle 3 noktada çatışmaya girdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 21:34
Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan YPG'li teröristlere ÖSO tokadı: 3 şehit!

Terör örgüt YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki askeri muhaliflerle 3 noktada çatıştı. Teröristlerin saldırlarını püskürten askeri muhaliflerden 3 kişi şehit düştü.

3 noktada çatışma

YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla 3 noktada çatıştı.

Sızma girişimi engellendi

Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinin güneyinde, muhaliflerin kontrolünde bulunan Kelcibrin köyü ve Bab’ın batısındaki Able bölgelerinde, sızmak isteyen YPG/PKK'lılarla çatışma yaşandı.

3 Muhalif şehit düştü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Able'de meydana gelen çatışmalarda muhaliflerden 3 kişi şehit düşerken, bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu.

ABD korumasındaki Münbiç'ten saldırdılar

Bunun yanı sıra ABD öncülüğünde, Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, ilçenin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki Hamran bölgesine de saldırı girişiminde bulundu ancak bu muhalifler tarafından geri püskürtüldü.

Amaç, saldırılarla huzur bozmak

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından özgürleştirilen sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere saldırılar düzenleyerek bölge halkının huzurunu bozmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:34
  1. Kilis
  2. Fırat Kalkanı
  3. ÖSO
  4. YPG/PKK
  5. Anadolu Ajansı
  6. Terör örgüt YPG/PKK
  7. Fırat Kalkanı Harekatı
  8. Özgür Suriye Ordusu
  9. Able
  10. Hamran bölgesi
  11. Münbiç

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    daha hazırlanmadı bu abd piçleri hazırlandıklarında teröristler vede abd pi.leri beraber saldıracaklar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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