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Gündem Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var
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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var

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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu.

MSB: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur.

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