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Yerel Firari FETÖ'cü enselendi
Yerel

Firari FETÖ'cü enselendi

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme ağı "Bylock" kullanıcısı ve örgütün sözde bölge öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 15:44:00 -
Firari FETÖ'cü enselendi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesi ve firarı örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede örgütün kripto haberleşme programı "Bylock"u kullandığı ve örgütün sözde öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen firari örgüt üyesi E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda E.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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