Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye'ye sıcak mesaj

İtalya'yı ziyaret ederek Başbakan Mario Draghi ile görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalyan basınına konuştu.

Corriere della Sera ve La Stampa gazetelerinde yayımlanan haberlere göre Marin; Türkiye'nin endişelerine ilişkin sıcak mesajlar verdi.

"Sakin kalmalı ve Türkiye'yle görüşmeliyiz"

Finlandiya Başbakanı, Corriere della Sera'nın "Türkiye'nin NATO'ya girmenize karşı çıkması sizi endişelendiriyor mu? Bunu nasıl ele almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu aşamada sakin kalmanın, Türkiye ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde muhtemel soruları yanıtlayabilir ve olası yanlış anlaşılmaları giderebiliriz. Her sorun, tartışma ve iyi niyetle çözülür. Yanlış anlamalar olup olmadığını görmeli ve varsa bunları düzeltmeliyiz."