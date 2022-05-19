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Dünya Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye'ye sıcak mesaj
Dünya

Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye'ye sıcak mesaj

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliği talebine Türkiye'den gelen itirazın diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi yoluyla aşılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:44:00 - 2022-05-19 14:46:34
Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye'ye sıcak mesaj

İtalya'yı ziyaret ederek Başbakan Mario Draghi ile görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalyan basınına konuştu.

Corriere della Sera ve La Stampa gazetelerinde yayımlanan haberlere göre Marin; Türkiye'nin endişelerine ilişkin sıcak mesajlar verdi.

"Sakin kalmalı ve Türkiye'yle görüşmeliyiz"

Finlandiya Başbakanı, Corriere della Sera'nın "Türkiye'nin NATO'ya girmenize karşı çıkması sizi endişelendiriyor mu? Bunu nasıl ele almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu aşamada sakin kalmanın, Türkiye ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde muhtemel soruları yanıtlayabilir ve olası yanlış anlaşılmaları giderebiliriz. Her sorun, tartışma ve iyi niyetle çözülür. Yanlış anlamalar olup olmadığını görmeli ve varsa bunları düzeltmeliyiz."

 

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Yorumlar

Neron11

Türkiyenin başına bela olan teröre destek bir yanlış anlama değil açık düşmanlıktır.

Rabia Zafer

TERÖRE DESTEK VERMEYİ KESER DŪRŪST OLURSANIZ O ZAMAN ANLAŞABİLİRSİNİZ ANCAK TŪRKİYE İLE.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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