Fındık üreticisi isyan etti: Dolar artınca, maliyetlerimiz de artıyor

Taha Emre Özdemir Ankara

TÜM KÖY SEN Ordu Şube Başkanı ve fındık üreticisi Zekai Sağra, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin organizasyonu ile 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşen Fındık Çalıştayı'nda, üreticilere söz hakkı verilmediğini söyleyen Sağra, "Düzenlenen çalıştay, fındık üreticisi üzerinde yıllardan beri süregelen politikanın devamı niteliğinde oldu. Üreticinin katılmadığı, sorunların anlatılamadığı bir çalıştay yapıldı." dedi.

'Sektördeki tekelleşmeyi engellemeliyiz'

Son birkaç yıldır fındık üreticisinin zarar ettiğini vurgulayan Sağra, sektörde tekelleşmenin önüne geçemediklerini vurgulayarak, "Yabancı kaynaklı birkaç firma piyasaya hakim durumda. Fiyatı üretici değil onlar belirliyor." ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatlarının birlik ve kooperatifler tarafından belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Sağra, "Biz istiyoruz ki fiyatlar hem üretici hem de ülkenin menfaatleri gözetilerek belirlensin. Bunu da yabancı sermayenin tekelinde olan piyasa şartları ile gerçekleştiremiyoruz. Piyasada birlik ve kooperatiflerde üretici adına söz sahibi olmalı." şeklinde konuştu.

'Dolar artınca, maliyetlerimiz de artıyor'

Fındık üreticisinin belirlenen satış fiyatları ile zarara uğramaya devam ettiğini vurgulayan Sağra, "Kullandığımız gübre dolardaki her hareketten etkileniyor. Dolar fiyatı yükseldikçe gübrede yükseliyor. Çalıştırdığımız işçilerin de belirli bir maliyeti var. Onlara yaptığımız ödemeler de doğal olarak her sene artıyor. Fiyat belirlemesinde söz sahibi olmadığımız için, maliyetimizi çıkartamayarak zarar ediyoruz." şeklinde konuştu.

'Tek talebimiz hakkımızı alabilmek'

2016 yılı ile 2017'nin dolar kuru üzerinden karşılaştırmasını yapan Sağra, dolara zam geldikçe fındık satış fiyatının artması gerekirken ucuzlatıldığını söyleyerek şunları anlattı:

"Biz ürettiğimiz fındığım yüzde doksan ikisini ihraç ediyoruz. 2016 yılında dolar 2.70 seviyesindeyken biz fındığın kilosunu 14 liradan sattık. 2017'ye geldiğimizde dolar kuru bir önceki yıla göre artarak, 3.90 seviyesine yükseldi ancak bizim satış fiyatımız neredeyse yüzde elli oranında azalarak sekiz buçuk liraya düştü. Biz fındık üreticileri olarak sadece emeğimizin karşılığını yani hakkımızı talep ediyoruz."