Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvurularının başladığını belirterek üreticilere 10 Mart'a kadar ürünlerini sigortalatarak güvence altına almalarını tavsiye etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak son yıllarda tarımsal alanda tarım sigortasının öneminin arttığını vurguladı.

Fındığın başta zirai don olmak üzere dolu, sel, fırtına gibi doğal afetlere karşı TARSİM aracılığıyla güvence altına alınabildiğine işaret eden Karan, üreticilerin riske girmemeleri gerektiğini aktardı.

Üreticilerin tarım sigortalarını FİSKOBİRLİK Sigorta ve diğer sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırabileceklerini anlatan Karan, şöyle devam etti:

"Fındıkta don teminat priminin üçte ikisi devlet tarafından karşılamakta. Geçtiğimiz yıllarda özellikle zirai don afeti başta olmak üzere dolu ve fırtına, fındıkta büyük hasara neden oldu. Devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz hasarların karşılığını alırken, sigorta yaptırmayan üreticilerimiz büyük mağduriyet yaşadı. Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuruları başladı. Üreticilerimizden 10 Mart'a kadar ürünlerini sigortalatarak güvence altına almalarını istiyoruz."

Karan, bugünlerde bahçelerde fındığın ilk nişanesi olan karanfillerin de açmaya başladığını kaydederek "Önümüzdeki mart ve nisan ayı fındık için en riskli ay. Bugünden ürünümüzü güvence altına alırsak rahat bir dönem geçirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



