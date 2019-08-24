0553 313 94 23

Fındık işçileri yara sarıyor

Doğu bölgelerinden Samsun’a çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, gece başlayan sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
Fındık işçileri yara sarıyor

Doğu bölgelerinden Samsun’a çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, gece başlayan sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi.


Bir günde metre kareye 201 kilogram yağışın düştüğü Salıpazarı ilçesindeki selden Terme ve Çarşamba ilçeleri de etkilendi.


Selde can ve mal kaybı olurken, mevsimlik işçi olarak Samsun’a gelen ve çadırlarda kalan fındık işçileri gece yağan sağanak yağmurdan ve selden olumsuz etkilendi. Yağışın etkisiyle çadırları su basarken, mevsimlik işçilerin mallarında ise maddi zarar oluştu. Selden olumsuz etkilenen vatandaşlar kapalı spor salonu ve güvenli bölgelere nakledildi. Bazı fındık işçileri ise ikamet ettikleri çadırlarda kalarak, selin yaralarını sarmaya çalıştı. Şanlıurfa’dan Samsun’a çalışmaya gelen 200’e yakın mevsimlik tarım işçisi yetkililerden yardım istedi.


Gece başlayan yağışlar nedeniyle uyuyamadıklarını ve çadırlarının suyla dolduğunu ifade eden fındık işçileri, “Yağmur gece aniden bastırdı. Yağmurun şiddetiyle gece çocuklarımız da dahil uyuyamadık. Çadır, eşyalarımız ve evcil hayvanlarımız zarar gördü. Ne yatak ne de yorgan kaldı, her şeyimiz ıslandı. Çamurun içinde uyuduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler.


Yaşanan sel felaketinde birçok mevsimlik tarım işçisi yetkililer tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hisarcık’ta park halindeki otomobilde yangın
    1. Hisarcık’ta park halindeki otomobilde..
    2. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    3. Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini..
    4. Terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı..
    5. Antalya'da var mı yapılan yapılacak..
    6. Futbol takımları kamp sürecinde..
    7. İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!
    8. Emine Bulut cinayeti
    9. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    10. MSB açıkladı: 3 yılda 3 bin terörist..
    11. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
    12. Muğla Tarihi Dünyaya Anlatıldı
    13. Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla..
    14. "Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar..
    15. Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
    16. Binali Yıldırım’dan THK’ya: “Uçak..
    17. Başbakan Tatar, Türkiye’ye gidiyor
    18. Uşak'ta orman yangını çıktı
    19. Büyükşehirden Fethiye’ye 93..
    20. Canlı yayında turist kavgası
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!