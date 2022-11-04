Fincancı ve Kemal’den sonra şimdi de Alman malı Can! Operasyon çocukları boş durmuyor

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik 'kimyasal silah', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyete yönelik 'uyuşturucu sevkiyatı' yalanını dillendirmesinin ardından bu kez FETÖ firarisi Can Dündar Türkiye'yi 'silah ticareti' yapmakla suçlayıp kara propaganda yürüttü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, PKK'ya yakın kanalda dile getirdiği, TSK'nın teröristlere karşı "kimyasal silah kullandığı" yalanıyla başlayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Jandarma ve Emniyet teşkilatına "uyuşturucu sevkiyatı" ithamıyla devam eden kara propagandayı FETÖ'cüler başka suçlamalarla devam ettirdi.

Türkiye'ye 'silah ticareti' suçlaması

Suriye Türkmenleri'ne yardım götüren MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü emniyet mensuplarının kaydettiği görüntüleri Genel Yayın Yönetmenliği döneminde Cumhuriyet gazetesinde yayınlayan Can Dündar, sığıntı olarak yaşadığı Almanya'da Die Zeit gazetesine konuşarak Türkiye'yi illegal "silah ticaretiyle" suçladı.

"Erdoğan rejiminin eski tutsağı" şeklinde algıya hizmet eden ifadelerle okura takdim edilen Can Dündar, Die Zeit'e verdiği röportajda çirkin söylemlerde bulundu. Dündar'ın Silivri Düşünce Hapishanesi Küçük Şeyler Müzesi isimli sözde sergisi dolayısıyla gerçekleştirilen röportajda firari FETÖ'cünün, MİT TIR'larına yönelik kumpası "silah ticareti" ifadesiyle yansıttı.

Suçunu çarpıttı: Eleştirel bir gazeteci olarak..

Alman gazetesi Zeit'in, "Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni olarak Türk hükümetinin Suriye'deki İslamcı milislere silah teslimatını haber yaptığınız için 2015'te Türkiye'de tutuklandınız." ifadesine Dündar'ın verdiği karşılık şöyle:

"Dava yedi yıl sonra hala kapanmadı. Henüz nihai bir karar çıkmadı. Ancak, suçlandığım tek şey bu silah ticaretiyle ilgili haber değildi. Her ne sebeple ise Gezi olaylarından da sorumlu tutuldum. Beni ve diğer 15 kişiyi ayaklanmaları kışkırtmakla suçladılar. Bu bana bir 18 yıl daha hapis cezası getirdi."

Dündar, "Silivri cezaevine düşebileceğinizi biliyor muydunuz?" sorusuna, "Başlangıçta silah ticaretiyle ilgili hikayenin bu kadar önemli olacağını beklememiştik. Ancak avukatlarım beni uyarmıştı. Eleştirel bir gazeteci olarak Türkiye'de her an hapse girebilirsiniz." dedi.

Almanya'daki Türk medyasına sansür isteği

Can Dündar'ın Alman medyasına verdiği röportajda ihanet kokan bir diğer ifadesi ise şöyle:

"Erdoğan'ın bu ülkedeki etkisinin azalması gerekiyor. Şu anda Türk toplumundaki kutuplaşmanın tam olarak buraya yansıdığını görüyoruz. Erdoğan burada, Almanya'da da okunan ve görülen medyası aracılıgıyla da nefret yayıyor."

Türkiye-Almanya anlaşmalarını hedef aldı

Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaları da hedef alan firari Can Dündar, "Erdoğan rejimiyle yapılan mülteci anlaşmasında da görüyoruz. Almanya'nın ilkeleriyle çelişiyor. Bunun tartışılması gerekiyor ve biz bunu burada insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirerek yapıyoruz." sözlerini sarf etti.