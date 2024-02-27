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Yerel Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Zehir tacirleri böyle yakalandı
Yerel

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Zehir tacirleri böyle yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 23:06:00 - 2024-02-27 23:18:32

Osmaniye'de kovalama sonucu polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheli araç polisten kaçmaya çalıştı

Otomobil ile uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından Cüneyt C. ve Osman C. isimli şahısların kullandığı 2 otomobil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamanın ardından durdurulan otomobilde, yapılanan aramada 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi.

3 kişi cezaevine gönderildi

Otomobilde bulunan sürücüler Cüneyt C. ile Osman C. ve otomobilde bulunan Adnan D., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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