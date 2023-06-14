Film gerçek oldu! Tam 28 yıl sonra suçsuzluğu anlaşılınca 'pardon' dediler...
ABD'nin Connecticut eyaletinde 1994 yılında bir bebeği öldürdüğü ve anneannesini felç bıraktığı gerekçesiyle hapis yatan mahkumun tam 28 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı.
28 yıldır hapis yatan ABD'li Adam Carmon'ın Kasım 2022'de masum olduğu anlaşıldı. Carmon'un yargılandığı davanın da bugün düştüğü belirtildi.
1994 yılında ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan olaya bakılan davada, Connecticut eyaleti Yüksek Mahkeme Yargıcı Jon Alander, polisin soruşturmayı yanlış takip ettiğini ve hatalı adımları sebebiyle Carmon'ın haksız yere mahkum edildiğini belirterek davanın düşürülmesini kararlaştırdı.
Carmon, tahliye edildikten sonra The Associated Press'e verdiği demeçte, "Sonunda suçsuzluğumu ispatlamış hissediyorum. Bugün olanlar malumun ilamı oldu. 1994'te bir çocuğun öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok." dedi.
Tazminat davası açacaklar
Bu süreçte adının lekelendiğini dile getiren 51 yaşındaki Carmon, hayatının geri kalanında bununla yaşamak zorunda olduğunu söyledi.
Carmon'ın avukatı Doug Lieb ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin, işlemediği bir suç yüzünden anayasal haklarının ihlal edildiğini ve bu sebeple eyalete tazminat davası açacaklarını söylemişti.
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Connecticut eyaleti Yüksek Mahkeme Yargıcı Alander, 30 Kasım 2022'de, Carmon'ın mahkumiyet kararını bozmuş ve savcıların kanıtları polisten sakladığını vurgulamıştı. Kararın ardından Carmon, Aralık 2022'de tahliye edilmişti.
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