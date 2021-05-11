Filistinlilerle dalga geçen İsrailli siyonistlerin rezil olduğu anlar...
İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne bombaların atıldığı sırada Filistinlilerle dalga geçen İsrailli siyonistlerin rezil olduğu anlar kameraya yansıdı.
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İsrailli Siyonistlerin, Gazze Şeridi’ne hava harekatı düzenlenirken sevindiği sırada başına bomba yağdı.
İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki saldırılarının şiddetini artırarak devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa için nöbet tutan Filistinlilere ses bombası ile saldıran İsrail’in hukuksuz müdahalesiyle yüzlerce Filistinli yaralandı.
10'u çocuk 28 kişi şehit oldu
Gazze Şeridi’ne hava harekatı gerçekleştiren İsrail’in sivillere yönelik saldırılarında 10’u çocuk 28 kişi ise hayatını kaybetti.
İnsanlık dışı müdahale uluslararası kamuoyunun yeterince tepkisini almazken; İsrailli katil siyonistler, Filistinlilere yapılan saldırılarla eğleniyor. Ancak sosyal medyaya düşen bir video, çocuk katillerinin nasıl rezil olduğunu gösterdi.
Bir Yahudinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıda eğlendiği sırada tam yakınına bomba düştü. Bu sırada telaşa kapılan siyonistlerin korku dolu anları kameraya yansıdı.