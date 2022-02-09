Filistinlilerin tapulu arazilerine askerler eşliğinde gelip el koydular!
Müslüman beldesi Filistin’i haksız ve hukuksuz yere işgal altında tutan Siyonist İsrail rejimi, her geçen gün artırdığı baskı ve zulüm politikasında sınır tanımıyor. Son olarak, Nakab bölgesinde yaşayan Filistinlilerin tapulu arazilerine topluca İsrail askerleri eşliğinde gelen Yahudi yerleşimciler hiç sıkılmadan sahipli topraklara el koydu.
Yeni Akit Ankara
Nakab bölgesinde yaşayan Filistinlilerin tapulu arazilerine topluca İsrail askerleri eşliğinde gelen Yahudi yerleşimciler hiç sıkılmadan sahipli topraklara el koydu.
Filistinliler, sabah saatlerinde arazilerine yerleşim birimi kurmak için bölgeye gelen Yahudi yerleşimcilere karşı koymaya çalıştı.
Yüzlerce işgal askeri ve ağır silahlarla gelen Yahudi yerleşimciler ise itirazlara aldırmadan sahipli toprakları aralarında paylaştı.
Mescidi Aksa’ya baskın!
Öte yandan, her gün Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya yönelik Yahudi hakareti ise devam ediyor. Bu sabah saatlerinde de yine Yahudi yerleşimciler, işgal güçlerinin himayesinde geldikleri Mescidi Aksa'ya baskın düzenlediler.