Filistinliler Tahsin Paşa'yı bağırlarına bastı! "Tahsin Paşaaa!"

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TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Tahsin Paşa olarak rol alan Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Kudüs'e gitti. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği esnada duygulandıran bir olay yaşadı.

Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yenişehirlioğlu, bir çocuğun kendisine "Tahsin Paşa!" diye seslenmesi duygulandırdı. Çevresindeki ziyaretçiler o anları kameraya kaydetti.

Yenişehirlioğlu da o anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken son olarak da Kudüs'le ilgili bir duygusal bir paylaşımda bulundu.

İşte Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yaşadığı o olay ve Mescid-i Aksa'da gördüğü o ilgi: