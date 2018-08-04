Filistinliler Tahsin Paşa'yı bağırlarına bastı! "Tahsin Paşaaa!"
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Tahsin Paşa rolünde oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu Kudüs'e gitti ve burada Filistinliler tarafından ilgiyle karşılandı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 01:42
yeniakit.com.tr
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Tahsin Paşa olarak rol alan Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Kudüs'e gitti. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği esnada duygulandıran bir olay yaşadı.
Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yenişehirlioğlu, bir çocuğun kendisine "Tahsin Paşa!" diye seslenmesi duygulandırdı. Çevresindeki ziyaretçiler o anları kameraya kaydetti.
Yenişehirlioğlu da o anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken son olarak da Kudüs'le ilgili bir duygusal bir paylaşımda bulundu.
İşte Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yaşadığı o olay ve Mescid-i Aksa'da gördüğü o ilgi:
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