Filistinli önderler Akit’e konuştu: Kudüs düşerse bütün mabedlerimiz düşer

Taha Emre Özdemir Ankara

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ‘normalleşme anlaşması’na tepkiler devam ediyor. Mescid-i Aksa’da bir araya gelen yüzlerce Filistinli BAE’yi protesto ederek ‘Normalleşmeye hayır’ sloganları attı. Kudüs’te yaşanan son gelişmeleri Yeni Akit’e değerlendiren Kadim Mustaki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filistinli Musa Hicazi, “Nerede bir rezillik varsa onun altından BAE’nin eli çıkıyor. BAE, Gazze direnişimizde de halkımıza ihanet ederek bölgeye yardım gönderme bahanesi ile siyonistlere istihbarat sağlamıştı. BAE’nin geçmişte olduğu gibi bugün de Ümmete ihanet ediyor olmasına üzülerek şahitlik ediyoruz” dedi.

Kanımızın son damlasına kadar!

5 Filistinlinin gözaltına alındığını belirten Hicazi, “5 kardeşimizi Kudüs’ten 6 aylığına uzaklaştırdılar. Yine birçok kardeşimize 1500 dolar tutarında ceza kestiler. Siyonist zulüm Kudüs’te sonsuza dek sürse de kanımızın son damlasına kadar Mescid-i Aksa’yı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Eğer Kudüs düşerse Müslümanların bütün mabedleri düşer. Bu konuda inandığımız ve güvendiğimiz bir tek Türkiye var” dedi.

Virüs bahanesiyle kapatacaklar

Siyonist İsrail yönetiminin koronavirüs bahanesi ile Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmaya çalıştığını belirten Hicazi, şöyle devam etti: “Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Mescid-i Aksa’da gazetecilere açıklamalarda bulunarak, ‘Koronavirüs bahanesi ile bizi ibadethanemizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yahudilerin serbestçe Mescid-i Aksa’ya girmelerini engellemek için burada bulunmaya devam edeceğiz’ dedi. Bu konuşmasından dolayı Şeyh Kisvani hakkında soruşturma başlattılar.”

Size bir defa daha görev düşüyor

İsrail’in Kudüs’ten 6 aylığına uzaklaştırdığı eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri de, “Yüzlerce yıldır Mescid-i Aksa, Kâbe, Ayasofya Camii gibi kutsal mabedlerimizin hizmetkarlığını yapan Türk milletine bir kez daha görev düşüyor” şeklinde Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Kudüs olmadan devlet olunmaz

Ümmet’e önemli mesajlar veren Şeyh İkrime Sabri, şunları ifade etti: “BAE İsrail ile masaya oturarak bize bir kez daha ihanet etti. Terör devleti ile imzalanan ‘normalleşme anlaşması’nı asla kabul etmeyeceğiz. Bu ihanete bütün Müslümanlar tepki göstermeli. Mescid-i Aksa’nın siyonistlere teslim edilmemesi için bütün Müslümanlar Ümmet şuuruyla mücadele vermeli.”