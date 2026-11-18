Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği!
Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bazı işçiler dumandan etkilendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bazı işçiler dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Gözlem altına alınan işçilerden bazılarının ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili çalışma başlattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23