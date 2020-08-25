Filistinli Fatma ile Türk Koray’ın sevdasına pandemi de mani olamadı

Göksel Çağlav Ankara

Maske ve mesafe önlemlerinin hiçe sayıldığı, kalabalık araç konvoylarından sarkmaların yaşandığı, konvoylarını yolları kilitlediği, halayların çekildiği görüntüler ve düğünde bir kişiden 45 kişiye virüs bulaştığı haberlerine rağmen benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ve doktorların bu konuda yaptığı uyarıları dikkate alarak az sayıda katılımla yapılan nikahlar ile yine az sayıda aile içi açık havada yapılan düğün merasimleri rağbet görüyor.

Filistinli Fatma ile Türk vatandaşı Koray Kolukırık da salgına karşı tüm tedbirlerini alarak evlendiler. Ankara Eymir Gölü yakınlarında bir açık hava tesisinde sadece yakın akrabalarının katıldığı, maske ve mesafe kurallarına uyulan düğünde hijyen kuralları da ihmal edilmedi. Filistin ve Türk bayrakları altında fotoğraf çektirirken bile maskelerini çıkarmayan çiftin düğününde gösteri yapan maskeli mehter takımı da davetlileri coşturdu.