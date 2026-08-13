Filistinli ailelere gaspçılardan kuşatma! Evlerini terk etmeye zorlanıyorlar

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan açıklamada, Ras el-Ayn bölgesindeki saldırıların uzun süreli bir kuşatmaya dönüştüğü belirtildi.

Heyet, kuşatmanın aileleri çevreden tecrit ederek evlerini terk etmeye zorlamayı amaçladığını kaydetti.

EVLERİN ARASINA ÇADIR KURULDU, YOLLAR KAPATILDI

Açıklamaya göre İsrailli yerleşimciler, 9 Ağustos’tan itibaren Filistinli ailelere ait evlerin arasına çadırlar ve geçici yapılar kurdu. Bölgeye ulaşan yollar taşlarla kapatılarak sakinlerin giriş çıkışları ile ziyaretçi kabul etmeleri engellendi.

Su ve elektrik hatlarının da kesildiği, evlere gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme ulaştırılmasına izin verilmediği bildirildi.

Kuşatma altındaki evlerin Yusuf Abdusselam, Rızık Ebu Reyde ve Luey Ebu Reyde’nin ailelerine ait olduğu açıklandı. Söz konusu evlere yönelik baskın ve el koyma girişimlerinin yaklaşık dört ay önce başladığı, aile üyelerinin mülklerini korumak için nöbetleşe kaldığı aktarıldı.

YALNIZCA KIZILAY AMBULANSI BÖLGEYE GİREBİLDİ

Kuşatma boyunca ailelerin temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı belirtilirken, yalnızca Filistin Kızılayına ait bir ambulansın bölgeye girmesine izin verildiği kaydedildi.

Ambulansın tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bir kız çocuğunu tahliye ettiği ve ailelere sınırlı miktarda gıda ulaştırdığı bildirildi.

STRATEJİK TEPEDE SEKİZİNCİ YERLEŞİM GİRİŞİMİ

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim Vadi, yüksek konumu ve geniş bir alanı görebilmesi nedeniyle stratejik öneme sahip Ras el-Ayn Tepesi’nde daha önce sekiz kez kaçak yerleşim kurma girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Heyet, son saldırıların geçici olarak başlayan yerleşimci varlığını kalıcı bir yerleşim noktasına dönüştürmeyi amaçladığını savundu.

Komşu Calud köyünde de benzer bir sürecin yaşandığı hatırlatıldı. İsrailli yerleşimcilerin, üç aydan uzun süren kuşatmanın ardından 22 Temmuz’da Mahmud et-Tubasi ailesinin evine el koyduğu belirtildi.

BATI ŞERİA’DA 12 BİN 506 SALDIRI KAYDEDİLDİ

Heyetin verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 30 Haziran 2026 arasında Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler tarafından 12 bin 506 saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybederken, Filistinlilere ait mülk ve tarım arazilerinde 890 yangın çıkarıldı. Temmuz 2026’da ise İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından 2 bin 256 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

B’TSELEM: ETNİK TEMİZLİK HIZLANIYOR

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, Kusra’daki gelişmelerin münferit olmadığını ve Filistin yerleşimlerine yönelik saldırıların ordu desteğiyle genişlediğini bildirdi.

B’Tselem Direktörü Yuli Novak, “İsrail’in Batı Şeria’daki etnik temizliği herkesin gözü önünde hızlanıyor ve genişliyor.” ifadesini kullandı.

Kuruluş ayrıca, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin Kusra’daki Filistinlilere ait evlerin çevresinde ayin yaptığını gösterdiği belirtilen görüntüler yayımladı.