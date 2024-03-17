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Gündem Filistinli aile cami enkazına sığındı!
Gündem

Filistinli aile cami enkazına sığındı!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 21:38:00 - 2024-03-17 21:43:30

Gazze Şeridi’nde İsrail'in bombardımanı nedeniyle yerinden edilen Filistinli bir aile, saldırılarda yıkılan caminin enkazına sığındı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 163 gündür devam ederken, bölgeden her gün yeni bir dram haberi geliyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli bir aile, Refah kentinde saldırılarda yıkılan caminin enkazına sığındı.

Refah'a 1.5 milyon sivil sığındı!

Refah, Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde İsrail bombardımanından kaçan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail, Refah’a yönelik kara harekatını henüz başlatmazken, şehri bombalamaya devam ediyor. Netenyahu daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a kara harekatı başlatacaklarını açıklamıştı.

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