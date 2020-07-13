  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filistin'in 4 kentinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 00:33:00 -
Filistin'in 4 kentinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina uzatıldı

RAMALLAH (AA) - Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 kentteki genel karantina uygulamasının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Ramallah kentinde basın toplantısı düzenleyen Mulhim, El-Halil, Beytullahim, Ramallah ve Nablus kentlerinde genel karantina uygulamasının süresinin 4 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Batı Şeria'daki kentler arasındaki seyahat yasağının da iki hafta daha süreceğini belirten Mulhim, hükümetin Kovid-19'la mücadelede Sağlık Bakanlığına destek için Başbakan Muhammed Iştiyye liderliğinde Ortak Çalışma Birimi oluşturacağını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 37 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı