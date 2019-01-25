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Filistin'den Maduro'ya tam destek: Dayanışma içerisindeyiz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşanan olaylardan dolayı endişe duyduğunu ve “bazı ülkelerin” Venezuela’nın “meşru” Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe girişimine ve ülkenin içişlerine müdahale etmesini kınadı.

25 Ocak 2019 Cuma 01:25
Filistin'den Maduro'ya tam destek: Dayanışma içerisindeyiz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşanan olaylardan dolayı endişe duyduğunu ve “bazı ülkelerin” Venezuela’nın “meşru” Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe girişimine ve ülkenin içişlerine müdahale etmesini kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Filistin Devleti, ülkelerin egemenliği ve iç düzenine saygı ilkesine bağlılık konusundaki tavrını yineleyerek, kapsamlı ve barışçıl bir ulusal diyalog yoluyla daha fazla istikrar, birlik ve refah için Venezuela’nın meşru talepleriyle dayanışmasını teyit ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Bölgesel ve küresel sistemin Venezuela’nın egemenliğine saygı duyması çağrısı yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuka saygı gösteren bölgesel ve uluslararası sistem ile Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi çerçevesinde, bir arada yaşama imkanı ile devletler arası barışın tesis edilmesi gerekir.” denildi.

Açıklamada, Filistin Devleti’nin Filistin davasına her alanda daima destek veren Venezuela’yı ve “meşru lideri” Maduro’yu derinden takdir ettiğine vurgu yapılarak, Venezuela ve halkıyla dayanışma içinde olduğuna dikkat çekildi.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 01:25
  1. Filistin
  2. Juan Guaido
  3. Nicolas Maduro
  4. Venezuela

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