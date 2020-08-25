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Dünya Filistin'den İsrail'e tepki
Dünya

Filistin'den İsrail'e tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, terör devleti İsrail'in Arap ülkeleri ile normalleşerek bölgede barışı temin edemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:22:00 -
Filistin'den İsrail'e tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta yer alan başkanlık konutunda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

"Filistinlileri göz ardı ederek..."

Yapılan görüşmede, terör devleti İsrail ve Arap devletlerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasını ele alan Abbas, bölgede barışın Filistinlileri göz ardı ederek Arap devletleri ile normalleşmeyle sağlanamayacağını bildirdi.

"İsrail barış sürecini çökertti"

Terör ve işgal devleti İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmeyi devam ettiğini ve Batı Şeria'yı 'ilhak' planından vazgeçmediğini belirten Abbas, İsrail'in barış sürecini çökerttiğini söyledi.

Mahmud Abbas, Filistin'in bağımsızlığını kazanana kadar bölgede barış ve istikrarın olmayacağını vurguladı.

İngiltere ilhak planına karşı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab da ülkesinin iki devletli çözümden taraf olduğunu ve terör devleti İsrail'in Batı Şeria'yı 'ilhak' planına karşı çıktığını bildirdi.

Raab, bugün başladığı ziyaret çerçevesinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bazı bölgeleri 'ilhak' planını askıya alması hususunda İsrailli ve Filistinli yetkililer ile bir araya gelip görüşmeler yapıyor.

İsrail-BAE anlaşması

Terör ve işgal devleti İsrail ile Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşme anlaşmasına imza atmış, skandal anlaşmaya Müslüman aleminden birçok tepki yağmıştı. Anlaşma, Filistin'e büyük ihanet olarak değerlendirilmişti.

ABD arka çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ise, sözde anlaşmanın 'tarihi bir başarı' olduğunu iddia etmişti.

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