Filistin'den çağrı: Bu planı durdurun

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşme planını durdurmak için Arap ve ulusal çabaları birleştirme çağrısı yaptı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada FHKC, BAE yöneticilerinin işgalci İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınadıklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına yönelik tüm Arap kınamalarını görmezden gelerek aşmasının, onun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimine boyun eğdiğinin ve halklara karşı düşmanca planlarına tabi olduğunun bir yansıması olduğunu bildiren FHKC, Suudi Arabistan'ın BAE'ye giden İsrail uçağının ülkenin hava sahasını kullanmasına müsade etmesini de kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin bu tutumunun BAE yöneticilerinin 'ihanet projesini' teşvik ettiği bildirildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması için tüm Arap ve ulusal çabalarının birleştirmesi çağrısında bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, bugün Tel Aviv'den direkt olarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen ABD ve İsrailli yetkililere Abu Dabi Havalimanı'nda karşılama yapmıştı.

İsrail ve BAE arasındaki skandal anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapacak olan heyeti taşıyan İsrail uçağı, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Tepki çeken ziyaretin 2 gün devam etmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.