  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin'deki AB misyonlarından İsrail'e yıkımları durdurma çağrısı
Aktüel

Filistin'deki AB misyonlarından İsrail'e yıkımları durdurma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:26:53 -
Filistin'deki AB misyonlarından İsrail'e yıkımları durdurma çağrısı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki Avrupa Birliği (AB) misyonları, İsrail'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaları yıkmaya son vermesi çağrısında bulundu.

AB'nin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah’taki temsilciliklerinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere ait binaları yıkmaya devam etmesinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, AB ve üye ülkeleri tarafından finanse edilen tesisleri de kapsayan bu yıkımların Filistinlileri yerinden ettiği ve toplumu etkilediği ifade edildi.

- Uluslararası hukuka bağlı kalınması vurgusu

Sadece Doğu Kudüs'te 31 Ağustos 2020'ye kadar toplam 107 konut ve 46 ayrı binanın yıkıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in işgal gücü olarak uluslararası sorumluluklarına rağmen Kovid-19 salgını sürecinde de yıkımlara devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşim politikasına ilişkin uzun süredir devam eden pozisyonu doğrultusunda İsrail'e yıkımları durdurma çağrısı yapıldı.

Ayrıca, bu politikanın sürdürülmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, bunun iki devletli bir çözüm ve kalıcı barış ihtimalini engellediği ve Kudüs'ün iki devletin gelecekteki başkenti olma olasılığına ciddi zarar verdiği kaydedildi.

- AB misyonlarının tutumuna övgü

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu yıkımlarına karşı AB misyonlarının tutumundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

AB misyonlarının ortak bildirisindeki ifadelerin Filistin'in tutumu ile örtüştüğünü ve söz konusu ifadeleri takdir ettiğini belirten Hedmi, yasadışı yerleşim, zorla yerinden etme, sınır dışı etme, yıkım ve evlere el konulması gibi eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu aktardı.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yıkımlarını ruhsatsız inşaat olduğu gerekçesiyle hızlandırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı