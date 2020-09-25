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Aktüel Filistin'de malzeme eksikliği nedeniyle 2 gün Kovid-19 testi yapılamadı
Aktüel

Filistin'de malzeme eksikliği nedeniyle 2 gün Kovid-19 testi yapılamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 02:02:09 -
Filistin'de malzeme eksikliği nedeniyle 2 gün Kovid-19 testi yapılamadı

RAMALLAH (AA) - Filistin Sağlık Bakanlığı, malzeme eksikliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini iki gün boyunca durdurmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Usame en-Neccar, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bakanlığı bağlı laboratuvarlarda, ameliyat olacak hastalar dışındakilere salı ve çarşamba günleri test yapılamadı. Bakanlık Kovid-19 testi için gerekli malzeme konusunda büyük eksiklik yaşıyor." dedi.

Bakanlığın, daha öncesinde günlük 4 bin test yaptığını, laboratuvarlarda testler durmadan önce bu sayıyı 8 bine çıkardıklarını aktaran Neccar, vakaların son zamanlarda artış gösterdiğine dikkati çekti.

Neccar, test malzemesinin Filistin'e girişi konusunda İsrail'in engeller çıkardığını, kontrolü altındaki sınır kapıları ve limanlarda ithal edilen malzemeyi alıkoyduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Kovid-19'la mücadele için gönderdiği 100 bin test çubuğunun, İsrail'in sınır kapısında çıkardığı engellemeler sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha vefat ettiğini, 713 kişinin enfekte olduğunu ve 920 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Açıklamada, toplam can kaybının 322'ye, vakaların 47 bin 830'a, iyileşen sayısının da 35 bin 341'e yükseldiği bilgisi paylaşılmıştı.

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