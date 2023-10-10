Filistin'de duygulandıran anlar: Yıkılan camide ezan okudu
Filistinli bir Müslüman’ın yıkılan cami enkazı üstünde ezan okuduğu görüntüler dünyanın gündemine oturdu.
Aksa Tufanı harekatından önce de sonra da birçok sivil yerleşim yerini bombalayan terör devleti İsrail, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri de hedef alıyor.
İsrail Gazze’de şu ana kadar El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurdu.
Camiler tamamen kullanılamaz duruma gelirken, mü’minler enkaz halindeki camilerde dahi ibadetlerini aksatmıyor.
Son olarak bir Filistinli Müslüman’ın yıkılan cami enkazı üstünde ezan okuduğu görüntüler dünyanın gündemine oturdu.
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