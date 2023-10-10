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Dünya Filistin'de duygulandıran anlar: Yıkılan camide ezan okudu
Dünya

Filistin'de duygulandıran anlar: Yıkılan camide ezan okudu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:01:00 -

Filistinli bir Müslüman’ın yıkılan cami enkazı üstünde ezan okuduğu görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Aksa Tufanı harekatından önce de sonra da birçok sivil yerleşim yerini bombalayan terör devleti İsrail, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri de hedef alıyor.

İsrail Gazze’de şu ana kadar El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurdu.

Camiler tamamen kullanılamaz duruma gelirken, mü’minler enkaz halindeki camilerde dahi ibadetlerini aksatmıyor.

Son olarak bir Filistinli Müslüman’ın yıkılan cami enkazı üstünde ezan okuduğu görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

İsrail El-Yermuk Camisi'ni vurdu
İsrail El-Yermuk Camisi'ni vurdu

Dünya
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İsrail El-Yermuk Camisi'ni vurdu

İsrail Gazze şeridinde camileri bombalıyor!
İsrail Gazze şeridinde camileri bombalıyor!

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İsrail Gazze şeridinde camileri bombalıyor!

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