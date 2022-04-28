  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin'de 250 bin Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dünya

Filistin'de 250 bin Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistin'de yaklaşık 250 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 08:10:00 -
Filistin'de 250 bin Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistinliler ve farklı ülkelerden Filistin'e gelen yabancı Müslümanlar, başı rahmet, ortası bereket, sonu bağışlanma olan ramazan ayını uğurlamanın habercisi olan Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da iftar açıp ibadet ederek idrak etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, ramazanın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da yaklaşık 250 bin Müslümanın toplandığını duyurdu.

Bu kutsal geceyi Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen aileler de, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı.

Ramazanın son günlerini Aksa'da itikafta geçirmek isteyen çok sayıda kişi de kutsal mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu.

Binlerce Filistinli Batı Şeria'dan Kudüs'e geldi

Öte yandan Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail ordusuna ait kontrol noktaları nedeniyle izdiham oluşturdu.

Erken saatlerden itibaren Kudüs'ün batısındaki Kalendiya ve Beytüllahim kontrol noktalarına gelen Filistinliler saatlerce beklerken, İsrail askerleri burada çok sayıda kişinin Kudüs'e girişini engelledi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinden gelerek Kudüs'e geçmeyi bekleyen İbrahim Azzam, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri kimlik kartlarını kontrol ediyor, bagajları arıyor ve ibadet edenlerin Kudüs'e ulaşmasını kasten geciktiriyor." diye konuştu.

İsrail makamları Batı Şeria'daki Filistinlilerin araçlarıyla kontrol noktalarından geçmelerine izin vermediği için Filistinliler buradan yürüyerek Kudüs'e girmek zorunda kalıyor.

Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin de ibadet etmek için Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin vermiyor.

Ramazan ayının başından bu yana, İsrail askerlerinin himayesindeki fanatik Yahudiler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar nedeniyle Kudüs ve Mescid-i Aksa gerginlik yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay