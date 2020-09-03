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Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağım"
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağım"

"Barışçıl halk direnişine öncülük edecek liderliğin zamanı gelmiştir. Burada kalacağız. Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:59:23 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağım"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planının ortaya konulduğu bir müzakere masasına oturmayacağını belirterek, "İlhakı kabul eden vatan hainidir." dedi.

Abbas, Filistinli grupların liderlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan katıldığı çevrim içi toplantıda konuştu.

Kimsenin Filistinliler adına konuşmaya hakkı olmadığını, ulusal kararlarda sadece Filistinlilerin söz hakkı olduğunu vurgulayan Abbas, İsrail ile müzakerelerde ABD'yi tek arabulucu olarak kabul etmediklerini söyledi.

Abbas, "Birleşmiş Milletler çatısı altında, Arap Barış Girişimi uyarınca (İsrail ile) ciddi müzakerelerin başlayacağı bir uluslararası barış konferansı düzenlemeye hazırız. Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağım. İlhakı kabul eden vatan hainidir." ifadelerini kullandı.

Yıl başından bu yana bazı Arap ülkelerinin Filistin üzerinde baskılarını artırdığına, aynı ülkelerin mali yükümlülüklerini de yerine getirmediğine işaret eden Abbas, ABD'nin Arap ülkelerine "Filistin'e yardımları engellemek için" baskı uyguladığını belirtti.

İsrail'in normalleşme anlaşmalarını "zehirli bir hançer" olarak kullandığını vurgulayan Abbas, bunu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uyguladığını ifade etti.

- "Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz"

Filistin Devlet Başkanı, "Barışçıl halk direnişine öncülük edecek liderliğin zamanı gelmiştir. Burada kalacağız. Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz. Anavatanımızdan sürüldüğümüz (1948 Nekbe) trajediyi tekrar etmeyeceğiz." dedi.

Filistin'de ulusal birliğe ulaşmak için çalışma taahhüdünde bulunan Abbas, bölünmeyi sona erdirmek için Fetih ve Hamas hareketlerine de kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

Abbas, ayrıca bakanlıklardan bir heyetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olmak için Gazze'ye 20 kamyon tıbbi malzeme götüreceğini sözlerine ekledi.

Filistinli liderlerin toplantısına Beyrut'tan katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Filistin'in ulusal birliğe yeniden kavuşması ve yeni bir siyasi programın oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

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