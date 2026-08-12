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Gündem Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor!
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Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor!

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Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor!

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Filistin'de yapılması planlanan seçimlere ilişkin tarihi açıklamalarda bulundu. Bedran, Müslümanların vahdetini ve milli birliği hedefleyen geniş kapsamlı bir ittifak çatısı altında seçimlere katılacaklarını ilan ederken, sürece yönelik dayatmaları asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran, Hamas'ın Filistin seçimlerine "mümkün olan en geniş ulusal ittifak" içinde katılacağını belirtti.

Hamas'a bağlı "El-Aksa" kanalına konuşan Bedran, seçimlere katılacak gruplar ve taraflara "şartlar dayatılmasını" reddettiklerini söyledi.

Bedran, "Hiç kimsenin seçimlere katılım için siyasi bir şart koşma veya tarafları kendi programına bağlı kılma hakkı yok." dedi.

Hamas'ın yanı sıra Filistinli grupların ve seçim bloklarının çoğunun da bu yaklaşımı reddettiğini belirten Bedran, Seçim Komisyonu ve Filistin yargısının, "halkın kendi siyasi programını seçme özgürlüğünü" güvence altına alma yönünde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bedran, seçimleri, "Filistin'deki mevcut durumu değiştirmek ve yaklaşık 20 yıldır devam eden ulusal kararlarda tekelleşme haline son vermek için tarihi bir fırsat" olarak niteledi.

- Seçim çağrısının zamanlamasına eleştiri

Bedran, seçim çağrısının zamanlamasını ve uygulanma mekanizmalarını da eleştirerek çağrının "ulusal uzlaşı olmadan" yapıldığını kaydetti.

Seçim çağrısının hukuken yaklaşık 20 yıl geciktiğini savunan Bedran, Filistin yönetiminin zamanlama ve mekanizmaları belirlerken tek başına hareket ettiğini söyledi.

Bedran, 2006 ve 2021'deki seçim süreçlerinin aksine mevcut sürecin ayrıntılı bir ulusal uzlaşıya dayanmadığını ifade etti.

- Kudüs ve Mescid-i Aksa Hamas'ın öncelikleri arasında

Kudüs meselesine dair Bedran, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Filistin, Arap, İslam ve uluslararası düzeylerde "çatışmanın özü ve Filistin davasının başlığı" olduğunu dile getirdi.

Bedran, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki "vahşetten" yararlanarak Mescid-i Aksa'daki mevcut statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçlayarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Hamas'ın siyasi faaliyetlerinde öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

- Kanayan yara: Filistinli esirler meselesi

Filistinli esirler konusunda ise Bedran, bu meselenin İsrail ile süregelen çatışmada "kanayan bir yara" olduğunu söyledi.

Hamas'ın esirlerin özgürlüğünü ve hapishanelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesini öncelikleri arasında tuttuğunu belirten Bedran, konunun ulusal, uluslararası ve siyasi düzeylerde sürekli gündemde olduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Kasım 2026'da milletvekili seçimlerinin yapılacağını, ardından Ulusal Konseyin oluşturulacağını ve 2027'de devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

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