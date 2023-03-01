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Dünya Filipinler'de tıbbi helikopter kayboldu
Dünya

Filipinler'de tıbbi helikopter kayboldu

Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 20:40:00 -
Filipinler'de tıbbi helikopter kayboldu

Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilot, hasta, iki refakatçi ve bir hemşirenin bulunduğu helikopterin Palawan bölgesindeki bir hastaneye uçarken kaybolduğunu, havadan ve denizden arama başlatıldığını söyledi.

Kayıp helikopterdeki hemşire dışında herkesin Filipinli olduğu kaydedildi.

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