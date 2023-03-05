Filipinler’de eyalet valisine suikast: 6 ölü
Filipinler’in Negros Oriental eyaletinin valisi Roel Degamo ve beraberindeki 5 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Negros Oriental’in kısa süre önce tamamlanan valilik seçimleri sonucunda ikinci oy sayımının ardından vali seçilen 56 yaşındaki Roel Degamo, evinin bahçesinde halkla görüştüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Vali Degamo’nun evinin bahçesine giren üniformalı ve silahlı şahısların bahçedekilere ateş açtığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis, kimliği belirsiz 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti.