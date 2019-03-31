0553 313 94 23

Filede kardeş dayanışması

- Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda mücadele eden Dominikli Martinez kardeşler, bu sezon performanslarıyla göz doldurdu- Abla Brayelin Martinez, CEV Challenge Kupası'nda en skorer isim olurken, kardeşi Jineiry Martinez ise organizasyonda en fazla sayı üreten 12. oyuncu olarak kayıtlara geçti- Brayelin Martinez: "Kardeşimle aynı takımda olmak ve başarıyı elde etmek mükemmel bir duygu"- Jineiry Martinez:" Bazen konsantrasyonu kaybedebiliyorum. Bu durumlarda ablamla konuşuyorum"- Antrenör Mustafa Umut Uysal:"Hem adaptasyon süreci hem de takıma katkıları çok fazla. Aynı takımda olmaları çok büyük bir avantaj"

31 Mart 2019 Pazar 11:05
Filede kardeş dayanışması


AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Dominik Cumhuriyeti uyruklu Martinez kardeşler, takıma hem skor hem de motivasyon açısından verdikleri katkıyla dikkati çekiyor.

Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna önce Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Brayelin Martinez'i (22), ardından da kardeşi Jineiry Martinez'i (21) dahil etti.

Sporcu bir ailenin çocukları olan Martinez kardeşler, enerjileri ve neşeleriyle takıma kısa sürede adapte oldu.

Brayelin Martinez, ligde 74 sette takımına 323 sayı, Jineiry ise 69 sette 158 sayı kazandırdı. Brayelin, CEV Challenge Kupası'nda 9 maçta 34 sette mücadele ederek takımına kazandırdığı 178 sayıyla ve set başına 5,24 ortalamasıyla kupanın en skorer ismi oldu.

Jineiry Martinez de 9 müsabakada 33 sette toplam 98 sayı, set başına 2,97 sayı ortalamasıyla kupada en fazla sayı üreten 12. oyuncu olarak kayıtlara geçti.


- "Kardeşimin olması bana evimdeymiş hissi veriyor"


AA muhabirine açıklama yapan Brayelin Martinez, boyunun uzun olması nedeniyle spora basketbolla başladığını, daha sonra voleybola yöneldiğini ifade etti.

13 yaşından bu yana filede mücadele verdiğini kaydeden Brayelin Martinez, "Başladıktan 2 yıl sonra profesyonel oldum. Baktılar ki iyiyim, büyüklerle oynatmaya başladılar, kısa sürede profesyonel oldum. Kardeşim de benimle aynı yoldan gelmeyi tercih etti. İki yıl sonra o da başladı ve profesyonelliğe adım attı." diye konuştu.

Milli takım dışında kardeşiyle ilk kez bir takımda oynamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Brayelin Martinez, şöyle devam etti:

"Kardeşimle aynı takımda olmak çok iyi bir duygu. Kendin olabiliyorsun, yani evden çok uzakta olduğumuz için kardeşimin olması bana evimdeymiş hissi veriyor. İtalya'da da oynadım. Oradaki insanlar da iyiydi ama sonuçta kendimi yalnız hissediyordum. Kardeşimle aynı takımda olmak ve başarıyı elde etmek mükemmel bir duygu. Kardeşim hata yaptığında ona bağırabiliyorum. Sınırları aşabiliyorum bazen. Ama sonra sakince yanına gidip nasıl yapması gerektiğini anlatıyorum. Bu farklı bir duygu. Ama oyun içinde çok ayrım yapmıyorum. Kimin hatası varsa söyleyebiliyorum. Kardeşimle aynı takımda oynamaya devam etmek isterim, umarım bu olur."


- "Dünyanın en zor liginde mücadele ediyoruz"


Türk insanını çok sevdiğini, kendilerine olan yaklaşımın mutluluk verici olduğunu dile getiren Brayelin Martinez, "Dünyanın en zor liginde mücadele ediyoruz. Herhangi bir ülkede oynayayım diye bir hedefim yok. Ama Türkiye ve İtalya'yı seviyorum. Buralarda oynamak isterim. Bu ligi daha tanımam lazım ve kendimi iyice kanıtlamam gerekiyor." diye konuştu.

Brayelin Martinez, takım antrenörü Mustafa Umut Uysal'ın kendilerine çok yardımcı olduğunu, aynı şekilde ekip arkadaşlarının da çok eğlenceli ve sevecen olduğunu sözlerine ekledi.


- "Mükemmel bir şey"


Jineiry Martinez de ablasıyla aynı takımda oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ablamla aynı takımda oynadığım için çok minnettarım, mükemmel bir şey. Çünkü benim profesyonellikte daha ilk yıllarım. Bazen konsantrasyonu kaybedebiliyorum. Bu durumlarda ablamla konuşuyorum. Performansımı çok daha fazla geliştirmek istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla en iyi oyunu oynamak için mücadele ediyorum."


- "Takıma katkıları çok fazla"


Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Umut Uysal ise başarılı bir transfer yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi jenerasyonlarında dünyanın en iyi oyuncularından ikisi. Hem adaptasyon süreci hem de takıma katkıları çok fazla. Aynı takımda olmaları çok büyük bir avantaj. Bunun sonucunu da gerçekten hesapladığımız gibi oldu. Takım performansını da çok iyi etkiliyorlar."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:05
  1. Aydın  Büyükşehir Belediyespor
  2. Brayelin Martinez
  3. Dominik Cumhuriyeti
  4. Jineiry Martinez
  5. Mustafa Umut Uysal
  6. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  7. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa taşındı
    1. Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa..
    2. Başkan Kazım Kurt oyunu kullandı
    3. Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına..
    4. AK Partili Yılmaz: “Seçimler..
    5. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    6. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    7. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    8. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    9. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    10. Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş..
    11. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    12. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    13. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    14. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    15. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    16. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    17. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    18. Böcek oyunu kullandı
    19. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    20. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    21. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    22. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    23. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    24. Saraydan sürgüne
    25. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    26. Boyner ailesi oyunu kullandı
    27. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    28. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    29. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    30. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin