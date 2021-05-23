Fikri olan gençlere Bakan Varank’tan davet

Varank, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin düzenlediği “Mühendislik ve Teknoloji Günleri” etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu anımsatan Varank, gençlerin geleceğine yönelik etkin ve verimli destekler verdiklerini dile getirdi. Varank, bunlardan birinin Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu programla ‘Fikrim var’ diyen ve bu fikri belirli bir temel üzerine oturtan gençlerimizi uçtan uca destekliyoruz. Üç aşamalı bir programdan bahsediyoruz. Birinci aşamada, üniversitelerimiz ve önde gelen şirketlerimiz liderliğinde sizleri iş hayatına yani girişimciliğe hazırlıyoruz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de bu üniversitelerimiz arasında yer alıyor. Mentorlarımız vasıtasıyla girişimcilik eğitimleri almanızı sağlıyoruz. Bu aşamada, fikirleriniz hayata geçirilebilir mi, ticarileşebilir mi, buna bakıyoruz. Eğer ikinci aşamaya geçebilirseniz, TÜBİTAK aracılığıyla 200 bin liraya kadar çekirdek sermaye sağlıyoruz ve birlikte bir yola koyuluyoruz. Son aşamada ise hem ulusal hem de uluslararası girişim sermayesi fonlarından yatırım alabilmeniz için sizi destekliyoruz. Bakın bu program girişimci olmak isteyen gençlerimiz için biçilmiş kaftan. 2012’den bu yana bize başvuran 33 bini aşkın iş fikrinden 1519’u teknogirişim firması olarak yoluna devam ediyor. Şu anda, 31 Mayıs’a kadar başvurulara açık bir çağrımız var. Ben bu çağrıyı özellikle değerlendirmenizi istiyorum. Lütfen gelin BİGG Programı’mıza sizler de başvurun diyorum.”