FİKKO’dan fırsatlara odaklanma mesajı çıktı

Buğra Kardan

Üretici dernekleri, ihracatçı birlikleri ile sendikaların yöneticilerini bir araya getiren Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında önemli kararlar alındı.

Tedbirler ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını önlemek, çarkların durmasını ve kepenklerin kapanmasını engellemek için hayata geçirilen tedbirler masaya yatırıldı.

Talepler karşılanıyor

FİKKO’da üreticilerin ve ihracatçıların talepleri ile şikâyetleri finans sektörü temsilcileri tarafından dikkatle dinlendi. Yatırımlarını iptal etmek veya ötelemek durumunda kalan firmaların kredi temin etmelerini, mali sorunlarla karşı karşıya olan KOBİ’lerin de fon bulmalarını önünü açma konusunda görüş birliğine varıldı.

Yeni yatırımlar yolda

Toplantıda ayrıca Covid-19 pandemisinin atlatılmasını takiben ekonominin normalleşmesi için atılacak adımlara değinildi. Pandeminin vurduğu ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’ye duyulan güvenin, yeni yatırımların çekilmesine ve dev projelerin devreye alınmasına imkân tanıyacağına işaret edildi. Bakan Albayrak da geçtiğimiz günlerde bu yönde bir açıklama yapmıştı. Albayrak, Türkiye’nin üretim gücü ve kuvvetli ekonomisiyle büyük bir potansiyeli olduğunu kaydederek, “Bu potansiyeli en iyi şekilde yaşama geçirmeye, işlerimize hızla dönmeye odaklanıyoruz” demişti.

Makro hedeflerimize varacağız

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, FİKKO’nun verimli geçtiğini belirterek, “Taleplerimizi ilgili mercilere ilettik. Bütün sektör temsilcisi üyelerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu birlik ruhuyla makro ve mikro hedeflerimize daha emin bir şekilde varacağımıza olan inancımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaan, Covid-19’un milli ekonomiye yönelik olumsuz etkileri bertaraf edilene kadar çalışacaklarını dile getirdi.

Yoğun mesai harcıyoruz

Corona virüsünün önemli sorunlara neden olduğunu anlatan Kaan, şöyle devam etti:

“Covid-19 pandemisi, ciddi bir şekilde ‘tarihin en büyük ekonomik şoku’ olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Bizler de ülkemizi ciddi bir şekilde etkisi altına alan bu krizin hem üretici hem de tüketicilerimiz tarafından en az hasarla atlatılması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bir yandan ekonomi yönetimince alınan tedbirler ve sunulan teşvikler sayesinde üretmeye devam etmek, istihdamı korumak için çabalıyoruz diğer yandan da kriz sonrası döneme yönelik muhtemel fırsatları değerlendirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”