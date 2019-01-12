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Fıkıh! Tevbe namazı var mıdır?

Müslümanın işlediği günahın ardından kıldığı 'tevbe namazı' herhangi bir namazın hükümleri gibidir ve özel duası, suresi yoktur.

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
Fıkıh! Tevbe namazı var mıdır?

Vardır. Herhangi bir günah işledikten sonra Müslümanın günahına pişman olup namaz kılması ve ardından dua edip Rabbinden af dilemesine tevbe namazı denir.

Herhangi bir namazın hükümleri gibidir ve özel duası, suresi yoktur. Niyet etmek yeterlidir. Hadis-i şerifin bildirdiğine göre tevbenin ardından bir miktar da sadaka verilirse tevbenin kabulüne daha fazla yaklaşılmış olur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
  1. Müslüman
  2. tevbe namazı
  3. namaz
  4. Hadis-i şerif
  5. sadaka

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