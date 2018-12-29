Fıkıh! Bankaların aldığı dosya masrafı faiz hükmünde midir?

‘Dosya masrafı’ veya ‘idarî masraf’ ismiyle borç veren bir kurumun para alması faiz değildir. Çünkü borç işlemini yapan kurumun çalıştırdığı memurundan kiraladığı ofise kadar bir sürü masrafı vardır. O masrafı borç verdiği kimselerden çıkarması hakkıdır.

Bu bir faiz kılıflandırması da olabilir elbette ama kılıflandırma ile idarî masraf parası almak aynı şeyler olmadığı gibi, idarî masraf için ödeme yapmak da faiz yerine geçmez. Ancak alınan borç faizli ise, tabii ki haramdır.