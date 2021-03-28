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Spor FIFA'dan Türkiye'ye övgü
Spor

FIFA'dan Türkiye'ye övgü

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenen Türkiye'nin 2002'de elde ettiği başarının bile ötesine geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 01:01:00 -
FIFA'dan Türkiye'ye övgü

FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Ay yıldızlı ekip, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde etmişti.

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