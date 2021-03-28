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Spor FIFA’dan Türkiye açıklaması
Spor

FIFA’dan Türkiye açıklaması

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Norveç'i yenen Türkiye'yi tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 14:24:00 -
FIFA’dan Türkiye açıklaması

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Türkiye'yi tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya’da oynanan mücadelede Norveç’i 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.

FIFA da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.

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