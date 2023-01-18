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Spor FIFA’dan Galatasaray’a müjdeli haber
Spor

FIFA’dan Galatasaray’a müjdeli haber

FIFA tarafından transfer yasağı getirilen Galatasaray'a müjdeli haber ulaştı. Gerekli ödemelerin yapılmasının ardından FIFA yasağı kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 13:41:00 -
FIFA’dan Galatasaray’a müjdeli haber

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, FIFA'nın geçici transfer yasağını kaldırdı.

A Spor'un haberine göre; 5 Ocak'ta Lucas Torreira'nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırıldı. Bankalardan bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle FIFA'dan Galatasaray'a geçici transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, ödemelerin yapıldığını FIFA'ya bildirmesinin ardından onay yazısı geldi ve Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı.

Galatasaray bugünden itibaren devre arası transferi yapabilecek.

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