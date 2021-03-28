  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti
Spor

FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye'yi tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:00:00 -
FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti

FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Ay yıldızlı ekip, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkiye’nin Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için bulunduğu yardım teklifi nedeniyle teşekkür etti...
Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Siyaset

Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını söyleyerek uyarılarda bulundu..
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Spor

Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi, milli maçlar için verilen t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay