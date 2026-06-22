  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın küstah tehdidi Bürgenstock’u karıştırdı! Pakistanlı kaynaklar krizin perde arkasını ifşa etti! TEM’de korku dolu anlar! Tır alev topuna döndü Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor! Türkiye İslam'ın Truva atı! Küstah Yunan'dan üç ülkeye çağrı! Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali! Araç başı limit 20 litreye düştü! Rusya'da yakıt sınırlaması uygulanıyor 6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı Kılıçdaroğlu’nun salı kararı belli oldu: Grup yapmayacak, Arınma Meclisini toplayacak
Aktüel Fidye mesajları olayın akışın değiştirdi! Kayıp öğrenci ölü bulundu
Aktüel

Fidye mesajları olayın akışın değiştirdi! Kayıp öğrenci ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fidye mesajları olayın akışın değiştirdi! Kayıp öğrenci ölü bulundu

Güney Kıbrıs’ta 12 Haziran’dan bu yana kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Bangladeşli üniversite öğrencisi Sahruar Ahmed Emon’un cesedi Kofinou bölgesinde bulundu. Öğrencinin babasına gönderilen fidye ve tehdit mesajları soruşturma kapsamına alındı.

Güney Kıbrıs’ta kayıp öğrenci soruşturması, fidye mesajlarının ortaya çıkmasıyla cinayet dosyasına dönüştü.

 

Güney Kıbrıs'ta 12 Haziran tarihinde kaçırıldığı kaydedilen 22 yaşındaki Bangladeşli üniversite öğrencisi Sahruar Ahmed Emon'un cesedi Kofinou bölgesinde bulundu. Rum polisinin açıklamasına göre, öğrencinin cesedinde bıçak izleri tespit edilirken, ölüm nedeninin boğulma olduğu belirtildi. Olayla ilgili Bangladeşli 22 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve cesedin bulunduğu yeri gösterdiğini açıkladı. Şüphelinin üzerinde Emon'a ait cep telefonunun bulunduğu da kaydedildi.

 

Öğrencinin kaçırılmasının ardından Yunanistan'da yaşayan babasına internet üzerinden fidye talepleri içeren mesajlar gönderildiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, gönderilen mesajlarda önce pazar gününe kadar 10 bin euro, ardından pazartesi gününe kadar 25 bin euro olmak üzere toplam 35 bin euro talep edildi. Mesajlarda, paranın ödenmemesi halinde öğrencinin böbreğinin alınacağı yönünde tehditlerde bulunulduğu kaydedildi.

 

Öğrencinin babasının ise internet üzerinden gönderdiği mesajda, "Mesajınızı aldık. Durumu ayarlamaya ve istediğinizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen kötü bir şey yapmayın. Ya güncel bir fotoğrafını göndermenizi ya da kısa bir sesli mesaj göndermesine izin vermenizi rica ediyoruz. İş birliği yapıyoruz ve biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, fidye talepleri ve tehdit mesajlarının da inceleme kapsamında olduğu bildirildi.

 

Bangladeş hükümetinin olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ettiği öğrenildi.

Kıbrıs'ta şer ittifakına KKTC'den tarihi rest! Başbakan Ünal Üstel Fransa ve Rumların sinsi planını paçavraya çevirdi!
Kıbrıs'ta şer ittifakına KKTC'den tarihi rest! Başbakan Ünal Üstel Fransa ve Rumların sinsi planını paçavraya çevirdi!

Gündem

Kıbrıs'ta şer ittifakına KKTC'den tarihi rest! Başbakan Ünal Üstel Fransa ve Rumların sinsi planını paçavraya çevirdi!

İçişleri Bakanı’ndan Rum ve Yunanlara aklınızını başınıza alın mesajı: Kıbrıs'ta tek taraflı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz!
İçişleri Bakanı’ndan Rum ve Yunanlara aklınızını başınıza alın mesajı: Kıbrıs'ta tek taraflı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz!

Gündem

İçişleri Bakanı’ndan Rum ve Yunanlara aklınızını başınıza alın mesajı: Kıbrıs'ta tek taraflı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz!

Kıbrıs’ta son sözü Türkiye söyler
Kıbrıs’ta son sözü Türkiye söyler

Gündem

Kıbrıs’ta son sözü Türkiye söyler

Kıbrıs gazisine son görev
Kıbrıs gazisine son görev

Gündem

Kıbrıs gazisine son görev

İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan!
İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan!

Dünya

İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23