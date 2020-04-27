Fidye kimlere verilir?

Zaruri hallerden dolayı oruç tutamayan bir Müslümana tanımış kolaylık olan fidye ödemesine dair ayrıntılar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden önem kazandı. Fidye kimlere verilmez? Kimler fidye ödemesinin dışında kalıyor? Cevabını sizler için araştırdık...

KİMLERE FİDYE VERİLMEZ

Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir. Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.