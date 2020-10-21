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Spor FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de de yayımlanacak
Spor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de de yayımlanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:26:31 -
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de de yayımlanacak

İSTANBUL (AA) - FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) beşinci sezon haklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne dağıtımı için beIN Sports ile anlaşıldığı duyuruldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun yayın haklarının beIN Sports tarafından alınmasının ardından ABD'de maçların ücretsiz olarak gösterileceği belirtildi.

Turnuvanın, ücretsiz ve İngilizce olan spor kanalı beIN Sports Xtra ve beIN Sports en Espanol'da yayımlanacağı bildirildi.

2016 yılında başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi, tarihinde ilk kez Kuzey Amerika’da yayımlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan beIN Sports Kuzey Amerika Genel Müdürü Antonio Briceno, "Basketbol Şampiyonlar Ligi, çoğu eski NBA ve NCAA oyuncuları olan Amerikalı ve Kanadalı sporcular için bir liman. BeIN Sports'un dünya standartlarındaki programlarına BCL’yi eklemek her sporseverin beğenisine sunduğumuz eğlenceyi çeşitlendirmemizin bir yolu daha." ifadelerini kullandı.

BCL Üst Yöneticisi Patrick Comninos ise "Spor ve eğlence konusunda uzmanlaşmış küresel bir yayım ağı olan BeIN ile takım olmak bizim için büyük bir zevk. Maçların ABD'de yayımlanması sayesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin görünürlüğü en üst düzeye çıkacak ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin bu dijital alanda görünürlüğünün genişlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

BCL’de Türkiye’den Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele ediyor.

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